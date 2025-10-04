Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»

Хави считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча» футболистом.

– В этот раз перевесили коллективные трофеи. Как по мне – конечно, он его заслуживал. Как и Витинья , Салах , Педри и Рафинья ... Многие его заслуживали, но в итоге трофеи [выигранные Дембеле ] оказались весомее.

Ламин его получит, я в этом уверен, но когда его команда выиграет Лигу чемпионов или чемпионат мира.

– Ожидали ли вы такого прорыва, когда давали ему дебютировать?

– Да, без сомнения. Мы в штабе уже об этом говорили. Сказали, что есть задел для «Золотого мяча». Наблюдая за его тренировками, мы сразу замечали некоторые вещи. Быстро становится понятно, что это один из избранных, – сказал бывший главный тренер «Барселоны».