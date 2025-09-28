  • Спортс
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»

Михаил Дегтярев считает, что ужесточение лимита поможет развитию молодых россиян.

Ранее министр спорта РФ сообщил о планах плавного ужесточения лимита на легионеров по схеме «10 иностранцев в заявке, 5 на поле» к сезону-2028/29.

«Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров.

Сейчас играет восемь иностранцев. Мое мнение – лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться», – заявил Дегтярев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
