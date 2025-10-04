  • Спортс
За изнасилование 18-летней с отягчающими обстоятельствами экс-вратарю «Нанси» Валету грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка обвинила игрока в «вагинальных и анальных проникновениях»

Батист Валет может сесть в тюрьму на 20 лет.

Голкипер «Граса», выступавший за «Нанси», «Ним» и «Сошо», в начале декабря предстанет перед судом за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, передает RMC Sport со ссылкой на L’Est Républicain. Ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Предполагается, что в декабре 2019 года футболист изнасиловал 18-летнюю девушку у выхода из ночного клуба, принудительно совершив несколько «вагинальных и анальных проникновений».

Потерпевшая заверила полицию, что хоть и находилась под влиянием алкоголя, но неоднократно заявляла игроку «Нанси» о несогласии на половой акт. Обвиняемый не отрицает, что сексуальный контакт был, но настаивает на том, что он произошел по обоюдному согласию.

Руководство «Граса» на данный момент «не ставит продолжение работы с игроком под сомнение» и руководствуется «презумпцией невиновности до вынесения приговора». Подчеркивается, что Валет при трансфере предупреждал о ведущемся в отношении него расследовании.

