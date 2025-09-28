Эступиньян получил красную после ВАР, придержав Ди Лоренцо в штрафной «Милана». Де Брюйне забил пенальти

«Наполи» получил право на одиннадцатиметровый в игре с «Миланом».

На 54-й минуте матча 5-го тура Серии А голкипер «россонери» Майк Меньян отразил удар Скотта Мактоминея, а Первис Эступиньян придержал Джованни Ди Лоренцо и помешал добить мяч в сетку. Капитан неаполитанцев при этом упал на газон.

Главный судья Даниэле Киффи сперва показал эквадорскому защитнику «Милана» желтую карточку, а после просмотра видеоповтора решил удалить его.

Кевин де Брюйне реализовал пенальти и сократил отставание в счете – 1:2.

«Милан» – «Наполи». 2:1 – де Брюйне реализовал пенальти, Эступиньян удален, Пулишич забил и ассистировал Салемакерсу. Онлайн-трансляция