  • Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
36

Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»

Сергей Варатынов ставит главного тренера «Балтики» выше Жозе Моуринью.

«Я думаю, что Талалаев даже лучше Моуринью.

Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче», – заявил защитник «Балтики».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
