Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
Сергей Варатынов ставит главного тренера «Балтики» выше Жозе Моуринью.
«Я думаю, что Талалаев даже лучше Моуринью.
Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче», – заявил защитник «Балтики».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79649 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
