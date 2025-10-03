  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фати признан игроком месяца в «Монако». Арендованный у «Барсы» вингер забил 4 гола в 3 матчах
11

Фати признан игроком месяца в «Монако». Арендованный у «Барсы» вингер забил 4 гола в 3 матчах

Ансу Фати признан лучшим футболистом сентября в «Монако».

Вингер, арендованный у «Барселоны», был выбран лучшим игроком месяца после того, как в трех матчах забил четыре гола. В каждом из них он выходил на замену.

Его гол в ворота «Меца» (5:2) фанаты монегасков посчитали лучшим в сентябре.

Статистику 22-летнего Фати можно изучить здесь.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?997 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монако»
logoАнсу Фати
logoБарселона
logoМонако
logoМец
рейтинги
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Фати 4 гола в 3 матчах за «Монако». Арендованный у «Барсы» форвард забивает в каждой игре за монегасков
2327 сентября, 17:30
Фати забил в каждом из двух матчей за «Монако». Прежде голов не было с 2023-го
1721 сентября, 16:46
Фати о «Барсе»: «Я всегда буду благодарен клубу, в котором вырос. Для меня это был прекрасный опыт, хотя многие считают его плохим»
103 июля, 13:46
Главные новости
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
36 секунд назадТесты и игры
Аморим не покинет «МЮ» сам: «Решать совету директоров, я не могу этого сделать. Было бы тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь»
3 минуты назад
Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»
414 минут назад
«МЮ» и «Ман Сити» связались с опорником «Баварии» Павловичем. «ПСЖ» и «Ювентусу» немец тоже интересен
540 минут назад
Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет
946 минут назад
За изнасилование 18-летней с отягчающими обстоятельствами экс-вратарю «Нанси» Валету грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка обвинила игрока в «вагинальных и анальных проникновениях»
2747 минут назад
Чемпионат Англии. «Борнмут» победил «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
31сегодня, 20:57
Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»
13сегодня, 20:33
Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
16сегодня, 20:30
Боярский за лимит: «Своя рубаха ближе к телу. Это наши, это свои. Мы взрастили их, и они играют в такой футбол»
20сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Ещенко о дерби «Спартака» и ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер»
120 минут назад
Батт про «МЮ»: «Если займут место в топ-10, не буду счастлив, но клуб очень далек от возвращения туда, где хочет быть. Взял бы в команду Кина из своих времен, было бы много хороших высказываний»
123 минуты назад
«Арсенал» и Тимбер начали переговоры о продлении контракта
30 минут назад
Регилон может перейти в «Интер Майами». 28-летний испанец покинул «Тоттенхэм» в июле
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» принимает «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
8сегодня, 19:00Live
«Ювентус» за расистские оскорбления в адрес Маккенни запретил троим болельщикам «Пармы» посещать свои матчи
1сегодня, 20:51
Чемпионат Италии. «Сассуоло» обыграл «Верону» на выезде, «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
5сегодня, 20:46
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
2сегодня, 20:43
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» уступил «Кельну», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
2сегодня, 20:30
Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»
3сегодня, 20:20