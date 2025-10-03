Фати признан игроком месяца в «Монако». Арендованный у «Барсы» вингер забил 4 гола в 3 матчах
Ансу Фати признан лучшим футболистом сентября в «Монако».
Вингер, арендованный у «Барселоны», был выбран лучшим игроком месяца после того, как в трех матчах забил четыре гола. В каждом из них он выходил на замену.
Его гол в ворота «Меца» (5:2) фанаты монегасков посчитали лучшим в сентябре.
Статистику 22-летнего Фати можно изучить здесь.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости