Фати признан игроком месяца в «Монако». Арендованный у «Барсы» вингер забил 4 гола в 3 матчах

Ансу Фати признан лучшим футболистом сентября в «Монако».

Вингер, арендованный у «Барселоны», был выбран лучшим игроком месяца после того, как в трех матчах забил четыре гола. В каждом из них он выходил на замену.

Его гол в ворота «Меца» (5:2) фанаты монегасков посчитали лучшим в сентябре.

Статистику 22-летнего Фати можно изучить здесь .