Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают»

Журова рассказала, что пенсии депутатов меньше, чем у других категорий граждан.

«Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают. Почему-то все считают, что у нас выходит по 300 тысяч в месяц.

Наша пенсия считается от оклада, а он составляет 90 тысяч рублей. К тому же, нужно в Думе быть 10 лет, чтобы получать сумму в размере 75% от оклада.

В итоге получается меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан. У некоторых из них выходит даже больше 100 тысяч. У депутатов таких пенсий нет», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте.