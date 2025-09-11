FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год

Против «Челси» выдвинуты 74 обвинения в нарушении правил при Романе Абрамовиче.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно , что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича . Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением.

«Сегодня FA предъявила футбольному клубу «Челси» обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков.

В общей сложности против «Челси» были выдвинуты 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов-2010/11 по 2015/16.

«Челси» должен ответить до 19 сентября 2025 года», – сказано в заявлении FA.

