«Сатурн» встретится с «БроукБойз» в FONBET Кубке России. За «Броуков» дебютирует экс-форвард сборной России Ари. Также за клуб вновь сыграет Смолов

«Леон Сатурн» примет «Броуков» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России.
За «БроукБойз» в матче против «Сатурна» дебютирует экс-форвард сборной России Ари. Также за клуб вновь сыграет Федор Смолов.
Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд
11 сентября, четверг
«Леон Сатурн» – «БроукБойз». Начало – 19:30.
Матч пройдет в Раменском на стадионе «Леон Арена».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
