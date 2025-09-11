Дегтярев о лимите: «Если его ужесточить, клубы станут привозить иностранцев посильнее. Их будет меньше, но они будут повышать уровень лиги»

Михаил Дегтярев заявил, что лимит поможет покупать более качественных легионеров.

Ранее министр спорта сообщил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

Позднее полузащитник «Урала » Фаниль Сунгатулин отметил, что после изменения лимита на легионеров в российском футболе появятся более качественных иностранных игроки. Дегтярева попросили прокомментировать высказывание футболиста.

«23‑летний игрок «Урала» Сунгатулин, у вас большое будущее, вы большой молодец. Он одной фразой озвучил весь смысл и глубокую вещь: если ужесточить лимит, клубы станут привозить иностранцев посильнее. Буду следить за ним, он умеет формулировать мысли.

Меньше иностранцев, но будут более сильные. Они будут повышать уровень лиги», – сказал министр Дегтярев.

Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»