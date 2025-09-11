  • Спортс
ЦСКА подписал с Поповичем из молодежки «Наполи» контракт на 3 года. Хавбек взял 20-й номер

Матия Попович присоединился к ЦСКА.

Полузащитник, выступавший за молодежную команду «Наполи», заключил с армейцами трехлетний контракт. Серб будет играть под 20-м номером.

«Матия – воспитанник сербских «Партизана» и «Воеводины». В 18 лет он перешел в «Наполи». За молодежную команду неаполитанцев в прошлом сезоне он провел 26 матчей, забив 11 мячей и отдав 4 голевые передачи. Также полузащитник выступает за сборную Сербии U19», – говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
