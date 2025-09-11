СКА одержал первую победу при Ларионове – 5:2 с «Трактором»
СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Игоря Ларионова.
Петербургский клуб дома обыграл «Трактор» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Голы за СКА забили Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников.
В составе «Трактора» шайбами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.
Напомним, Игорь Ларионов проиграл два первых матча на посту главного тренера СКА в чемпионате (4:7 от «Шанхай Дрэгонс» и 2:3 ОТ с «Торпедо»). Это его первая победа во главе СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
