СКА одержал первую победу при Ларионове – 5:2 с «Трактором»

СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Игоря Ларионова.

Петербургский клуб дома обыграл «Трактор » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Голы за СКА забили Матвей Короткий , Марат Хайруллин , Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников .

В составе «Трактора» шайбами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Напомним, Игорь Ларионов проиграл два первых матча на посту главного тренера СКА в чемпионате (4:7 от «Шанхай Дрэгонс» и 2:3 ОТ с «Торпедо»). Это его первая победа во главе СКА.