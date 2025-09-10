  • Спортс
  • Чемпионат России по летнему биатлону. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Миронова, Казакевич пробегут индивидуальную гонку
0

Чемпионат России по летнему биатлону. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Миронова, Казакевич пробегут индивидуальную гонку

На чемпионате России по летнему биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Чайковский

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 10:30 по московскому времени (11 сентября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Евгения Турикова

3. Екатерина Суханова

6. Елизавета Каплина

10. Анастасия Шевченко

12. Жанна Максимович

13. Кристина Павлушина

16. Маргарита Болдырева

19. Ирина Казакевич

20. Полина Плюснина

23. Светлана Миронова

24. Анастасия Гришина

25. Анастасия Зырянова

29. Кира Дюжева

30. Юлия Коваленко

31. Наталия Шевченко

33. Екатерина Мошкова

34. Виктория Метеля

36. Анна Грухвина

37. Елизавета Фролова

39. Елена Кручинкина

41. Виктория Сливко

47. Полина Шевнина

48. Любовь Калинина

50. Тамара Дербушева

53. Анастасия Егорова

56. Инна Терещенко

58. Александра Плюснина

59. Ксения Довгая

61. Карина Талменева

65. Виолетта Шадрина

67. Кристина Резцова

68. Владислава Гаврилова

70. Анастасия Халили

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
летний биатлон
индивидуальная гонка (жен)
чемпионат России по летнему биатлону
