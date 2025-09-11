Дегтярев пошутил, сказав, что не знает Семака, сообщил человек из окружения министра: «Это реакция на каверзный вопрос журналиста. Он с юмором, отжигает с удовольствием»
Михаил Дегтярев пошутил, когда сказал, что не знает тренера «Зенита» Сергея Семака.
Министр спорта России Дегтярев сегодня высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
«Очевидно, что министр пошутил, отреагировал на каверзный вопрос журналиста, который хотел его поддеть.
Министр вообще человек с юмором, отжигает с удовольствием и уважает таких же людей с юмором, что, кстати, показал его комментарий по Гинеру», – сказал человек из окружения чиновника.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
