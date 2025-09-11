«Броуки» Смолова сыграют в 4-м раунде Кубка с «Соколом» из Саратова. Федор родился в этом городе
«БроукБойз» встретятся в четвертом раунде FONBET Кубка России с «Соколом».
Медиафутбольная команда впервые в истории дошла до этой стадии турнира.
В сезоне-2025/26 «Сокол» выступает в Первой лиге, где идет на последнем, 18-м месте.
Форвард «БроукБойз» Федор Смолов родился в Саратове и начинал карьеру в академии клуба.
Другой медиафутбольный клуб «Амкал», вышедший в четвертый раунд, сыграет с «Енисеем» из Первой лиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
