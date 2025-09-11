ЦСКА подписал 18-летнего вингера «Чайки» Пополитова. Контракт – до 2028 года

Глеб Пополитов стал игроком ЦСКА.

Московский клуб объявил о трансфере 18-летнего вингера «Чайки ». Стороны заключили контракт до конца сезона-2027/28.

Футболист взял 30-й номер.

В этом сезоне Глеб дебютировал в Pari Первой лиге за «Чайку» и в 9 матчах забил 2 гола, вошел в топ-10 лиги по созданным голевым моментам (6), ударам в створ (7) и обводкам (24).

