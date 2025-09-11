Фото
21

ЦСКА подписал 18-летнего вингера «Чайки» Пополитова. Контракт – до 2028 года

Глеб Пополитов стал игроком ЦСКА.

Московский клуб объявил о трансфере 18-летнего вингера «Чайки». Стороны заключили контракт до конца сезона-2027/28.

Футболист взял 30-й номер.

В этом сезоне Глеб дебютировал в Pari Первой лиге за «Чайку» и в 9 матчах забил 2 гола, вошел в топ-10 лиги по созданным голевым моментам (6), ударам в створ (7) и обводкам (24). 

Фото: https://t.me/pfccskamoscow/

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?35232 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoпремьер-лига Россия
трансферы
logoЧайка Песчанокопское
Глеб Пополитов
logoПервая лига
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА подписал с Поповичем из молодежки «Наполи» контракт на 3 года. Хавбек взял 20-й номер
79 минут назадФото
«Атлетик» и Лапорт подписали контракт на 3 года. Клубу разрешили зарегистрировать защитника, хотя «Аль-Наср» поздно отправил сведения в систему трансферов
323 минуты назад
Кокшаров останется в «Краснодаре» как минимум до зимы. Позиция клуба не изменилась после интервью отца игрока (Sport24)
1134 минуты назад
Клаттенбург о Месси: «Невероятная работа с мячом – у меня от нее кружилась голова»
1635 минут назад
Доннарумма о переходе в «Ман Сити»: «Тот факт, что Пеп хотел меня видеть, – это повод для гордости. АПЛ – лучшая лига мира, переход сюда – это высшая точка в карьере»
944 минуты назад
«Сочи» подписал Ломаева на год
12сегодня, 18:12
«Рубин» купил лучшего бомбардира «Генгама» Сива за 2,5 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года
2сегодня, 18:12
«Реал» уверен, что бесплатно подпишет Конате летом 2026 года (Daily Mail)
34сегодня, 18:03
Ямаль о критике его вечеринки: «Я не злился, мне это казалось забавным. Ее пытались всячески опорочить. Я не выбирал девушек, это ложь»
3сегодня, 17:52
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031 года
14сегодня, 17:41
Ко всем новостям
Последние новости
Попович о переходе в ЦСКА: «Самый великий и главный клуб в России для меня»
4 минуты назад
Медведев о работе советником Зырянова в «Зените»: «Ощущаю себя вполне комфортно – есть что советовать»
115 минут назад
«ПСЖ» добивается проведения игры с «Барселоной» на «Камп Ноу». Каталонцы надеются вернуться на свой стадион 28 сентября – за 3 дня до матча с парижанами
220 минут назад
В «Акрон» перешел защитник сборной Боливии Роча
151 минуту назад
Проверьте, как вы разбираетесь в европейском футболе – в Пикере Спортса’’ в телеграме
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Крылья» отдали Шитова «Торпедо» в аренду
2сегодня, 17:56Фото
В «Ахмат» перешел сенегальский хавбек Папа Амади Гадио
5сегодня, 17:48Фото
Ташуев о том, что Дегтярев не знает Семака: «Это его право, но как министр спорта он обязан знать многократного чемпиона страны. Забавно!»
16сегодня, 17:32
Клиши о приходе Гвардиолы в «Ман Сити»: «Мы знали, что он уникален и выигрывал везде, где работал. В первый же день он отстранил Насри, Туре и де Брюйне за лишний вес»
2сегодня, 17:20
Максим Митрофанов: «Нынешний лимит привел к улучшению качества подготовки игроков. Надеюсь, Минспорт, увидев работу клубов и РФС, прислушается к их позиции»
5сегодня, 16:56