«Владимир Владимирович, если смотрите нас, приезжайте». Маврин пригласил Путина сыграть за «Амкал»

Василий Маврин пригласил Владимира Путина сыграть в FONBET Кубке России.

«Мне нравятся все люди, которые прильнули к нашему небольшому амкаловскому комьюнити. Они сразу проникаются атмосферой – Паша [Подкользин], маленький Вася, Лимба, Парадеевич, Медведев. Может, до Путина дойдем?

Чтобы приехал, хотя бы постоял рядом с полем. Владимир Владимирович, вы же смотрите нас. Ну приезжайте! Мы уже дошли до Медведева. А теперь хотим, чтобы вы немножко прильнули к футболу. Уделите минутку», – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России (2:1).

70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Советник председателя правления «Зенита» стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.