Григорьянц о дисквалификации Кордобы: «Он извинился перед КДК за то, что комитет рассматривает вопрос его удаления. Учитывали характер нарушения и то, что Джон не является грубым футболистом»

В КДК РФС заявили, что Джон Кордоба извинился перед комитетом.

Нападающий «Краснодара » был удален во 2-м тайме матча с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1) за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. КДК дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из которых – условно.

– КДК получил заключение экспертно‑судейской комиссии, в котором действия Кордобы были признаны как носящие агрессивный характер. Учитывая все обстоятельства дела и характер дисциплинарного нарушения, комитет посчитал, что в данном случае наказание в виде одного реального и одного условного матча будет достаточным наказанием.

– Сам футболист извинился за инцидент?

– Он принес извинения КДК за то, что комитет рассматривает этот вопрос.

– Почему испытательный срок составил три месяца?

– Учитывали характер дисциплинарного нарушения и то, что Кордоба не является грубым футболистом, ранее в подобном практически не был замечен, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.