Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
«Краснодар» снова сможет летать на матчи после открытия аэропорта.
«Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара.
Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот». Благодарю Правительство страны за принятое решение», – написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт с 2022 года. Из-за этого «Краснодар» был вынужден добираться на гостевые матчи на наземном транспорте и из других аэропортов. То же касалось и выездов других команд к «быкам». Теперь действующий чемпион России сможет летать на гостевые матчи из своего города.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Вениамина Кондратьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости