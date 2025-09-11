Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города

«Краснодар» снова сможет летать на матчи после открытия аэропорта.

«Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара.

Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот». Благодарю Правительство страны за принятое решение», – написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Напомним, что аэропорт Краснодара был закрыт с 2022 года. Из-за этого «Краснодар » был вынужден добираться на гостевые матчи на наземном транспорте и из других аэропортов. То же касалось и выездов других команд к «быкам». Теперь действующий чемпион России сможет летать на гостевые матчи из своего города.