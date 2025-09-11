Павел Буре высказался о желании иностранцев получить гражданство РФ.

– Представим, что к вам в Москву приехал в гости Уэйн Гретцки. Куда вы с ним пойдете?

– А он ведь приезжал ко мне. Мы с Гретцки встречались в Москве. А еще ко мне на три дня прилетал Глен Сатер , когда он работал президентом «Нью‑Йорк Рейнджерс».

И потом Сатер сказал: «Послушай, я уважаемый человек в мире хоккея, завоевал пять Кубков Стэнли. Я большой человек в Нью‑Йорке. Но то, что ты мне показал за три дня – я просто влюбился в Москву! Это такой потрясающий город, что я хотел бы бросить все и здесь жить!»

Сатер был реально потрясен. А ведь работать президентом «Рейнджерс» в Нью‑Йорке – это почти как быть главой какой‑нибудь страны. Это очень крутой пост.

– Что же так понравилось Глену?

– Да все! Рестораны, прогулки по городу, дружелюбие и приветливые люди.

– Канадский защитник ЦСКА Джереми Руа живет на Чистых прудах и уже подал документы на российское гражданство. Ранее наш паспорт получили американец Бреннан Менелл, канадец Седрик Пакетт… Это уже тенденция.

– Российское гражданство получают не только хоккеисты, но и иностранцы других профессий. Я провел много времени в разных городах, когда играл в хоккей. И скажу вам – там по улицам гулять нельзя! Этот район – мексиканский, этот – афроамериканский. Все разделено на кварталы, и соваться туда чужакам не стоит.

А по Москве ходить можно везде. Ты можешь приехать в любой район – и пройтись там без угрозы для жизни. Погулять с ребенком, с семьей.

И то, что столько иностранцев влюбляются в Россию, хотят принять российское гражданство – заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, который подписывает соответствующие указы. И я хотел бы за это тоже поблагодарить, – заявил член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Павел Буре.