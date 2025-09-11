  • Спортс
5

«Амкал» примет «Салют» в FONBET Кубке России. За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Медведев

«Амкал» сыграет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России.

70-летний Александр Медведев выйдет на поле в составе «Амкала». Советник председателя «Зенита» станет самым возрастным игроком в истории российского футбола.

Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд

11 сентября, четверг

«Амкал» – «Салют». Начало – 17:00.

Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

