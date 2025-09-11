«Амкал» примет «Салют» в FONBET Кубке России. За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Медведев
«Амкал» сыграет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России.
70-летний Александр Медведев выйдет на поле в составе «Амкала». Советник председателя «Зенита» станет самым возрастным игроком в истории российского футбола.
Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд
11 сентября, четверг
«Амкал» – «Салют». Начало – 17:00.
Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
