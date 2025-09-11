  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баринов хочет остаться в «Локомотиве» и не рассматривает переход в ЦСКА. Капитан готов без спешки вести переговоры о продлении контракта («Матч ТВ»)
27

Баринов хочет остаться в «Локомотиве» и не рассматривает переход в ЦСКА. Капитан готов без спешки вести переговоры о продлении контракта («Матч ТВ»)

Дмитрий Баринов хочет остаться в «Локомотиве», переход в ЦСКА его не интересует.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро и хочет 4 млн и бонусы, а армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн.

Однако, по данным «Матч ТВ», капитан железнодорожников выразил желание остаться в родном клубе и не рассматривает переход в ЦСКА.

«Дмитрия все устраивает в «Локомотиве», он хочет здесь остаться и готов спокойно и без спешки вести переговоры с клубом о продлении контракта, который завершается по окончании сезона.

Также футболист дал понять, что переход в ЦСКА его не интересует», – сказал источник.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?32781 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и хочет 4 млн и бонусы. Армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн (Иван Карпов)
80сегодня, 08:58
ЦСКА и «Локомотив» продолжают переговоры по Баринову («Чемпионат»)
26сегодня, 08:19
Главные новости
FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год
169 минут назад
Васильев о «Зените»: «Доверять молодым игрокам – это утопия. Мне понятна стратегия клуба, у которого стоит цель выигрывать каждый матч. В юбилейный сезон важны победы»
315 минут назад
Дегтярев о Гениче: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом»
927 минут назад
Запустили Фэнтези ЛЧ! Соберите команду на новый сезон
29 минут назад
Депутат Терюшков про дело Смолова: «За дефицит словарного запаса, вседозволенность, игнорирование норм придется подумать над своими ошибками. На чужих футболисты не учатся»
1230 минут назад
Агбонлахор о том, что Мбаппе лучше Холанда и Исака: «Он пришел в «Реал» и подвинул Винисиуса, он теперь главный. Потрясающий игрок»
42сегодня, 09:29
Лапорта о Национальном дне Каталонии: «Барса» – организация с глубоко демократическими корнями. Ветры демократии не всегда дуют в пользу нашей страны, но этот день имеет огромное значение»
6сегодня, 09:15
Митрофанов о бане России: «Почти все европейские федерации и УЕФА против – приняли решение под давлением политиков. Есть позитивная тенденция, все больше европейцев за восстановление»
5сегодня, 09:14
Митрофанов о матче России и США: «РФС при поддержке Лаврова ведет переговоры. Можно сыграть в Москве, в Вашингтоне»
33сегодня, 09:07
«Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и хочет 4 млн и бонусы. Армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн (Иван Карпов)
80сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Митрофанов о лимите: «У РФС есть полномочия ужесточить его сильнее, чем Минспорт. Засилья легионеров нет – их в России меньше 5%»
1 минуту назад
ЦСКА подпишет Поповича из молодежки «Наполи». Хавбек проходит медосмотр в Москве
1117 минут назад
Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше чем клуба»
226 минут назад
Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»
846 минут назад
«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения
446 минут назад
Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»
156 минут назад
Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21
5сегодня, 09:29
Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»
сегодня, 09:16
Гол форварда барнаульского «Динамо» Могеля, травмировавшегося после сальто при праздновании, признали лучшим в августе по версии болельщиков. Игрок больше не сыграет в этом сезоне
3сегодня, 08:50Видео
Мбаппе о Дембеле и Хакими среди претендентов на «Золотой мяч»: «Не могу выбрать между двумя друзьями – главное, что их выступления отметили. Я не могу выиграть в этом году»
2сегодня, 08:34