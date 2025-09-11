Баринов хочет остаться в «Локомотиве» и не рассматривает переход в ЦСКА. Капитан готов без спешки вести переговоры о продлении контракта («Матч ТВ»)
Дмитрий Баринов хочет остаться в «Локомотиве», переход в ЦСКА его не интересует.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро и хочет 4 млн и бонусы, а армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн.
Однако, по данным «Матч ТВ», капитан железнодорожников выразил желание остаться в родном клубе и не рассматривает переход в ЦСКА.
«Дмитрия все устраивает в «Локомотиве», он хочет здесь остаться и готов спокойно и без спешки вести переговоры с клубом о продлении контракта, который завершается по окончании сезона.
Также футболист дал понять, что переход в ЦСКА его не интересует», – сказал источник.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
