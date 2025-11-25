Карпин больше не будет совмещать работу в клубе и сборной: «Закрыл тему»
Валерий Карпин больше не будет совмещать должности в клубе и сборной.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что больше не рассматривает возможность совмещения постов в клубе и сборной.
Ранее специалист покинул московское «Динамо».
– Совмещение – тему для себя закрыли на будущее?
– Да, пока тренер сборной, да уже закрыл, – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».
