Карпин больше не будет совмещать работу в клубе и сборной: «Закрыл тему»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что больше не рассматривает возможность совмещения постов в клубе и сборной.

Ранее специалист покинул московское «Динамо ».

– Совмещение – тему для себя закрыли на будущее?

– Да, пока тренер сборной, да уже закрыл, – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».