  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России по летнему биатлону. Латыпов, Халили, Поварницын, Бажин, Поршнев выступят в индивидуальной гонке
0

Чемпионат России по летнему биатлону. Латыпов, Халили, Поварницын, Бажин, Поршнев выступят в индивидуальной гонке

На чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Чайковский

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 13:15 по московскому времени (11 сентября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Кирилл Бажин

3. Роман Еремин

5. Кирилл Стрельцов

7. Иван Колотов

12. Александр Корнев

16. Роман Сурнев

18. Никита Поршнев

25. Ильназ Мухамедзянов

28. Дмитрий Иванов

29. Алексей Вагин

33. Леонид Кульгускин

35. Андрей Вьюхин

36. Вадим Истамгулов

37. Александр Поварницын

42. Савелий Коновалов

45. Денис Иродов

46. Даниил Усов

47. Дмитрий Евменов

48. Эдуард Латыпов

52. Рустам Каюмов

54. Михаил Бурундуков

56. Олег Домичек

58. Евгений Сидоров

64. Вячеслав Малеев

73. Александр Бектуганов

76. Алексей Зубарев

78. Виктор Плицев

79. Евгений Емерхонов

93. Максим Цветков

97. Василий Томшин

99. Петр Пащенко

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат России по летнему биатлону
результаты
летний биатлон
индивидуальная гонка
