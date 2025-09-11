У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt. Амплуа – центрфорвард, ударная нога – правая

Transfermarkt создал еще один профиль для Александра Медведева.

70-летний советник председателя «Зенита» сегодня сыграл за медиафутбольный «Амкал» в FONBET Кубке России против «Салюта» (1:1, второй тайм).

На странице Медведева указано, что его амплуа – центральный нападающий. Ударная нога – правая.

У Медведева есть еще один профиль на Transfermarkt, где он обозначен в своей основной должности – советника председателя правления «Зенита».

После дебюта в Кубке России Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

Медведев вышел на поле на позиции нападающего. За 23 минуты на поле у него 3 касания мяча (одно из них с центра поля) и 2 нарушения. Медведева заменил Леон Сабуа.

«Амкал» играет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России в Красногорске на стадионе «Зоркий».