  • Абросимов сделал дубль в матче против «Спартака». Калдис набрал очки в 3-й игре подряд
Видео
0

Абросимов сделал дубль в матче против «Спартака». Калдис набрал очки в 3-й игре подряд

Защитник «Северстали» Янни Калдис набрал очки в 3-й игре подряд.

«Северсталь» победила «Спартак» в матче Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:1.

Нападающий Руслан Абросимов забросил 2 шайбы в этой игре. На счету игрока «Северстали» теперь 3 (3+0) балла в 3 матчах сезона.

Защитник команды Янни Калдис отметился передачей, продлив свою результативную серию до 3 игр. Всего он набрал 4 (1+3) балла.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе''! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
видео
