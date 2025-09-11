Абросимов сделал дубль в матче против «Спартака». Калдис набрал очки в 3-й игре подряд
Защитник «Северстали» Янни Калдис набрал очки в 3-й игре подряд.
«Северсталь» победила «Спартак» в матче Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:1.
Нападающий Руслан Абросимов забросил 2 шайбы в этой игре. На счету игрока «Северстали» теперь 3 (3+0) балла в 3 матчах сезона.
Защитник команды Янни Калдис отметился передачей, продлив свою результативную серию до 3 игр. Всего он набрал 4 (1+3) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
