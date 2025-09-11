  • Спортс
Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»

Роман Ротенберг назвал Москву лучшим городом в мире.

13-14 сентября в Москве пройдут мероприятия в честь Дня города.

– От лица динамовцев не хотели бы поздравить Москву с Днем города?

– Да, охотно поздравляю. Москва – это великий город. Я считаю, это лучший город в мире. Это правда. По всем показателям – как город развивается, чистота, дороги, безопасность, как развивается спорт. Наши совместные проекты с Москвой – например, «Сколково», где мы строим спортивный центр мирового уровня.

Мэр города Сергей Семенович Собянин вкладывает очень многое в развитие Москвы. Поздравляю всех горожан с этим праздником. Мы уверены в том, что Москва – это лидер по всем направлениям, и продолжит быть первой.

Потому что те люди, которые развивают Москву – это самые высококвалифицированные специалисты, которых я знаю, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
