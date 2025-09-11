Митрофанов о матче России и США: «РФС при поддержке Лаврова ведет переговоры. Можно сыграть в Москве, в Вашингтоне»
РФС при поддержке Сергея Лаврова ведет переговоры по поводу матча России и США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
– Возможен ли матч сборной России со сборной США?
– Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть. Он сам является активным участником процесса. При его поддержке мы ведем переговоры по поводу матча основных команд России и США.
– На Аляске?
– У нас есть места и получше. Можно сыграть на стадионах чемпионата мира, в Москве, в Вашингтоне, – заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
