Митрофанов о матче России и США: «РФС при поддержке Лаврова ведет переговоры. Можно сыграть в Москве, в Вашингтоне»

РФС при поддержке Сергея Лаврова ведет переговоры по поводу матча России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

– Возможен ли матч сборной России со сборной США?

– Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть. Он сам является активным участником процесса. При его поддержке мы ведем переговоры по поводу матча основных команд России и США.

– На Аляске?

– У нас есть места и получше. Можно сыграть на стадионах чемпионата мира, в Москве, в Вашингтоне, – заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС ) Максим Митрофанов .