  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»
157

Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»

Министр Дегтярев заявил, что не знает Семака и может не продлить договор Карпина.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил об ужесточении лимита: «Ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал». Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает». В прошлом он называл лимит «злом».

– Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?

– А кто это?

– Главный тренер «Зенита».

– Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма.

– Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

– Тренера сборной знаю – Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

– Каким образом?

– Будет комиссия, обсуждать будем.

– Он может покинуть свой пост?

– Я не знаю, – сказал министр спорта РФ.

Дегтярев сегодня так высказался о комментаторе Константине Гениче, который критиковал идею ужесточения лимита: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом».

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33351 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Семак
logoМихаил Дегтярев
logoВалерий Карпин
лимит на легионеров
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Политика
Министерство спорта России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»
24сегодня, 10:34
Дегтярев о Гениче: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом»
47сегодня, 10:02
Дегтярев о лимите: «Если его ужесточить, клубы станут привозить иностранцев посильнее. Их будет меньше, но они будут повышать уровень лиги»
160сегодня, 08:56
Митрофанов о лимите: «Установление ограничений – полномочие Минспорта, с точки зрения РФС вопрос дискуссионный. Мы всех доводов пока не слышали, их изложат на встрече»
13сегодня, 08:47
Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»
59сегодня, 08:45
Главные новости
ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
56 секунд назад
Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
6 минут назад
Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»
17 минут назад
Кордоба дисквалифицирован на два матча (один – условно) после удаления в игре с ЦСКА. КДК отклонил заявление «Краснодара»
6236 минут назад
Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником: «Мой большой друг, мощнейший функционер, целая энциклопедия. Он презентовал мне очень хороший проект с протезированием»
1343 минуты назад
Певица Николь подтвердила отношения с Ямалем: «Он научил меня говорить «я люблю тебя» по-каталански. Он учит очень хорошо»
3157 минут назад
Кейн, Салах, Хвича – кого возьмете в пятерку на первый тур Основы ЛЧ?
56 минут назадТесты и игры
Гулям о Доннарумме: «ПСЖ» совершил огромную ошибку и проявил неуважение к Джиджо. Будь он так слаб в игре ногами, подписал бы его кто-то вроде Пепа? Это необъяснимо и глупо»
7сегодня, 11:41
CTA согласился с отменой гола Гюлера «Мальорке» в Ла Лиге из-за игры рукой. Мяч Феррана в 1-м туре после попадания мячом в голову Раильо засчитан ошибочно
22сегодня, 11:30
32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»
12сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
38-летний Варди о возрасте: «Это всего лишь цифра. Пока мои ноги работают как раньше, я продолжу играть. Я отдам все ради «Кремонезе»
13 минуты назад
Тренер Молдовы подал в отставку после 1:11 от Норвегии. Команда Клещенко проиграла все 6 матчей года с общим счетом 3:27
13 минут назад
Луис Энрике перенес операцию после перелома ключицы из-за падения с велосипеда. Тренер находится в Испании и может пропустить ближайшие игры «ПСЖ»
14 минут назад
«За Батракова и Кисляка должны по 25 млн евро платить в Европе. Они и на фоне Головина прекрасно смотрятся, если брать игру с Катаром в сборной». Масалитин об игроках ЦСКА и «Локо»
25 минут назад
Дерби «Динамо» – «Спартак» прокомментируют Шнякин и Меламед
26 минут назад
Баринов останется в «Локомотиве» как минимум до зимы
33 минуты назад
Что не так с «Ювентусом» и за кого болеют в Турине? Отвечает Журавель из Италии
39 минут назадВидео
Президент «Сьона» хочет продолжать сотрудничать с клубами РПЛ: «Будем играть в Москве, проведем с вами летние сборы, возможно. Мы единственные, кто был бы рад приехать в Россию»
546 минут назад
Тюкавин готовится к матчу со «Спартаком», сообщили в «Динамо»
248 минут назад
Пивоваров о словах Карпина про возможный уход из «Динамо»: «Вы задали вопрос, он ответил. Валерий Георгиевич – наш тренер, мы все работаем над улучшением результата»
2сегодня, 11:56