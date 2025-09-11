Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»

Министр Дегтярев заявил, что не знает Семака и может не продлить договор Карпина.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил об ужесточении лимита: «Ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал». Главный тренер «Динамо » и сборной России Валерий Карпин заявил : «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает». В прошлом он называл лимит «злом».

– Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?

– А кто это?

– Главный тренер «Зенита».

– Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма.

– Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

– Тренера сборной знаю – Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

– Каким образом?

– Будет комиссия, обсуждать будем.

– Он может покинуть свой пост?

– Я не знаю, – сказал министр спорта РФ.

Дегтярев сегодня так высказался о комментаторе Константине Гениче, который критиковал идею ужесточения лимита: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом».

