Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил об ужесточении лимита: «Ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал». Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает». В прошлом он называл лимит «злом».
– Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?
– А кто это?
– Главный тренер «Зенита».
– Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма.
– Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.
– Тренера сборной знаю – Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.
– Каким образом?
– Будет комиссия, обсуждать будем.
– Он может покинуть свой пост?
– Я не знаю, – сказал министр спорта РФ.
Дегтярев сегодня так высказался о комментаторе Константине Гениче, который критиковал идею ужесточения лимита: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом».