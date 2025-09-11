  • Спортс
Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска. Он заключил до 10 контрактов с российскими компаниями (SHOT)

Александр Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что капитан «Вашингтона» заключил этим летом до десяти рекламных соглашений с несколькими российскими компаниями.

Средняя годовая зарплата Овечкина по действующему контракту в НХЛ – 9,5 млн долларов в год (807,5 млн рублей при курсе 85 рублей за доллар).

Кобзарь о турецком отеле, где Овечкин проводит отпуск: «Там большинство – обычные отдыхающие, более или менее успешные люди. Цены на проживание – от 1500 долларов в сутки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал SHOT
деньги
logoНХЛ
маркетинг
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
