Баринов останется в «Локомотиве» как минимум до зимы

Дмитрий Баринов не покинет «Локомотив» в это трансферное окно.

Об этом сообщил агент хавбека железнодорожников Павел Банатин.

Ранее сообщалось , что «Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро и хочет 4 млн и бонусы, а армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн. Сам футболист не настроен покидать клуб и готов к переговорам о продлении контракта.

«Дима Баринов как минимум до зимы игрок «Локомотива », – сказал Банатин.