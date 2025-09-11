Баринов останется в «Локомотиве» как минимум до зимы
Дмитрий Баринов не покинет «Локомотив» в это трансферное окно.
Об этом сообщил агент хавбека железнодорожников Павел Банатин.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро и хочет 4 млн и бонусы, а армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн. Сам футболист не настроен покидать клуб и готов к переговорам о продлении контракта.
«Дима Баринов как минимум до зимы игрок «Локомотива», – сказал Банатин.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости