Кордоба дисквалифицирован на два матча (один – условно) после удаления в игре с ЦСКА. КДК отклонил заявление «Краснодара»

Джон Кордоба дисквалифицирован на два матча, один из которых условно.

Во 2-м тайме матча с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1) арбитр Рафаэль Шафеев удалил нападающего «Краснодара » за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы .

Краснодарцы позднее обратились в ЭСК РФС об отмене красной карточки форварда.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать «Краснодару» в удовлетворении заявления об отмене примененного судьей удаления к футболисту Джону Кордобе .

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать Кордобу на 2 матча РПЛ , 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста испытательный срок 3 месяца с момента принятия данного решения», – говорится в решении КДК.

