«Сочи» купил Солдатенкова у «Крыльев Советов» за 100 млн рублей. Контракт – на 3 года

Александр Солдатенков стал игроком «Сочи».

Клуб объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов ». Стороны заключили контракт на 3 года. Игрок будет выступать под 3-м номером.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 100 миллионов рублей.

Футболист провел 269 матчей под руководством Игоря Осинькина, который тренировал «Крылья», а теперь работает в «Сочи ».

