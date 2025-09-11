«Сочи» купил Солдатенкова у «Крыльев Советов» за 100 млн рублей. Контракт – на 3 года
Александр Солдатенков стал игроком «Сочи».
Клуб объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов». Стороны заключили контракт на 3 года. Игрок будет выступать под 3-м номером.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 100 миллионов рублей.
Футболист провел 269 матчей под руководством Игоря Осинькина, который тренировал «Крылья», а теперь работает в «Сочи».
Подробную статистику Солдатенкова можно найти здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости