ЦСКА купил вингера Кармо у «Сан-Паулу» за 6,2 млн долларов. Контракт – на 5 лет

ЦСКА подписал Энрике Кармо.

Московский клуб объявил о трансфере вингера «Сан-Паулу ». 18-летний футболист подписал контракт до 2030 года и взял 37-й номер.

Ранее сообщалось , что армейцы заплатят 6,2 миллиона долларов за Кармо. «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи игрока.

Фото: https://t.me/pfccskamoscow/