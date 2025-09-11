ЦСКА купил вингера Кармо у «Сан-Паулу» за 6,2 млн долларов. Контракт – на 5 лет
ЦСКА подписал Энрике Кармо.
Московский клуб объявил о трансфере вингера «Сан-Паулу». 18-летний футболист подписал контракт до 2030 года и взял 37-й номер.
Ранее сообщалось, что армейцы заплатят 6,2 миллиона долларов за Кармо. «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи игрока.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
