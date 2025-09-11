Дегтярев о Гениче: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом»

Михаил Дегтярев ответил на претензии Константина Генича к министерству спорта.

Ранее комментатор «Матч Тв » выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ , заявив : «Министерство не должно здесь влиять. Вторая и первая лиги – хотите за них взяться – пожалуйста!»

«Я хочу Генича процитировать. Константин говорит, что профессиональный футбол – это не вопрос Минспорта. Он заблуждается. Не читает ни закон, ни положение.

Занимайтесь, говорит, детско-юношеским спортом. Так мы и занимаемся.

И третье, что он сказал, меня это навело на мысль, что это диагноз всей футбольной тусовки в медиа. Почему, говорит, вдруг Минспорта занялся российским футболом?

То есть человек за полтора года не знает, чем занимался Минспорт. Что он уже реформировал водные виды, гимнастику объединил, в легкой атлетике серьезные изменения, в других видах спорта, сейчас скейтборд мы объединяем, будет олимпийская дисциплина. То есть человек не следит, кроме футбола, вообще за спортом. Поэтому для него удивление, что Минспорт взялся за футбол внезапно.

Это не внезапно, это полтора года последовательных ежедневных реформ во всех других видах. Создан российский футбольный спортивный фонд, тотальная перезагрузка потоков игровых денег идет, а Генич очнулся: Минспорт занялся, говорит, футболом», – сказал министр спорта Дегтярев.

Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»