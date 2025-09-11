Аршавин о голах Смолова в Кубке России: «Вот это обидно. Шучу, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал»

Андрей Аршавин высказался о результативности Федора Смолова в FONBET Кубке России.

– У тебя с Федей Смоловым теперь одинаковое количество голов…

– Вот это обидно, обидно. Ему два гола надо было забить. Шучу, конечно, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал. Но если он меня и перегонит, я тоже не расстроюсь, – сказал экс-футболист «Зенита».

Смолов забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России против «Леон Сатурн» (2:0). Этот гол стал для экс-форварда «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» 158-м на профессиональном уровне.

В «Клубе 100» российских бомбардиров он теперь сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).