Аршавин о голах Смолова в Кубке России: «Вот это обидно. Шучу, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал»
Андрей Аршавин высказался о результативности Федора Смолова в FONBET Кубке России.
– У тебя с Федей Смоловым теперь одинаковое количество голов…
– Вот это обидно, обидно. Ему два гола надо было забить. Шучу, конечно, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал. Но если он меня и перегонит, я тоже не расстроюсь, – сказал экс-футболист «Зенита».
Смолов забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России против «Леон Сатурн» (2:0). Этот гол стал для экс-форварда «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» 158-м на профессиональном уровне.
В «Клубе 100» российских бомбардиров он теперь сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Матч ТВ»
