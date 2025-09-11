70-летний Медведев провел на поле 23 минуты в матче Кубка России. У советника председателя «Зенита» 3 касания мяча и 2 фола

Александр Медведев вышел в старте «Амкала» в FONBET Кубке России.

После дебюта в Кубке России Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

Советник председателя «Зенита» вышел на поле в составе «Амкала» в Кубке России на позиции нападающего. За 23 минуты на поле у него 3 касания мяча (одно из них с центра поля) и 2 нарушения. Медведева заменил Леон Сабуа.

«Амкал» играет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Кадр: трансляция «Матч ТВ»