Хенесс о равной оплате в мужском и женском футболе: «Чепуха. Футболисткам придется снизить ожидания до тех пор, пока женская команда не станет приносить десятки миллионов дохода»

Ули Хенесс: равная оплата в мужском и женском футболе – чепуха.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о финансовой стороне женского футбола.

«Нужно понимать, что с экономической точки зрения это по-прежнему субсидируемый бизнес. Наша [женская] команда обходится «Баварии» примерно в 6-8 миллионов евро в год. Не может быть, чтобы это всегда финансировали мужчины. В конце концов им придется обеспечивать себя самим.

Я считаю этот миф о равной оплате полной чепухой. Я всегда за то, чтобы каждый зарабатывал в соответствии с тем, что приносит он сам. Если женская команда станет приносить десятки миллионов дохода, то они смогут зарабатывать десятки миллионов. Пока этого не произошло, им придется снизить свои ожидания», – сказал Хенесс в подкасте OMR.