Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»

Министерство спорта России не собирается вводить потолок зарплат в Премьер-лиге.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может». Он также допускал введение потолка зарплат и налога на легионеров .

«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду.

Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержу как министр и председатель Олимпийского комитета России.

Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно – лимит [на легионеров], а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз», – сказал Дегтярев .

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем