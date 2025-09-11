Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»
Министерство спорта России не собирается вводить потолок зарплат в Премьер-лиге.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может». Он также допускал введение потолка зарплат и налога на легионеров.
«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду.
Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержу как министр и председатель Олимпийского комитета России.
Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно – лимит [на легионеров], а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз», – сказал Дегтярев.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости