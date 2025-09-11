70-летний Медведев выйдет в старте «Амкала» в кубковом матче. Советник председателя «Зенита» станет самым возрастным игроком в истории российского футбола

Александр Медведев выйдет в старте «Амкала» с «Салютом» на позиции нападающего.

После дебюта в Кубке России Медведев станет самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзойдет достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

«Он в старте и очень заряжен. Всю предыгровую мы пытались мотивировать его на гол, а он очень настроен на общекомандную победу. Очень хочу, чтобы он забил.

Честно, наигрывали заготовки со стандартами, чтобы Александр Иванович был задействован. Если будет пенальти – все готовы к тому, что он пробьет», – заявил президент «Амкала» Герман Эль Класико.

«Амкал » сыграет с белгородским «Салютом » в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в Красногорске на стадионе «Зоркий» 11 сентября в 17:00 (мск).

