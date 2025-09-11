  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • 70-летний Медведев выйдет в старте «Амкала» в кубковом матче. Советник председателя «Зенита» станет самым возрастным игроком в истории российского футбола
24

70-летний Медведев выйдет в старте «Амкала» в кубковом матче. Советник председателя «Зенита» станет самым возрастным игроком в истории российского футбола

Александр Медведев выйдет в старте «Амкала» с «Салютом» на позиции нападающего.

После дебюта в Кубке России Медведев станет самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзойдет достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

«Он в старте и очень заряжен. Всю предыгровую мы пытались мотивировать его на гол, а он очень настроен на общекомандную победу. Очень хочу, чтобы он забил.

Честно, наигрывали заготовки со стандартами, чтобы Александр Иванович был задействован. Если будет пенальти – все готовы к тому, что он пробьет», – заявил президент «Амкала» Герман Эль Класико.

«Амкал» сыграет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в Красногорске на стадионе «Зоркий» 11 сентября в 17:00 (мск).

«С пятки да на пяточку, с лета да в девяточку. За любовь твою я еще забью». История играющего президента Тумаева

Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
logoАмкал
logoСалют
logoFONBET Кубок России
logoАлександр Медведев
logoWinline Медиалига
logoВторая лига Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» примет «Салют» в FONBET Кубке России. За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Медведев
13сегодня, 08:43
«Амкал» пройдет «Салют», «БроукБойз» выбьют «Сатурн»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
сегодня, 07:32
70-летний советник председателя «Зенита» Медведев провел тренировку с «Амкалом»
20вчера, 10:16Видео
70-летний Медведев примет участие в тренировке «Амкала» перед дебютом в FONBET Кубке России
38 сентября, 09:21
Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам
95 сентября, 22:10
Главные новости
«Сатурн» встретится с «БроукБойз» в FONBET Кубке России. За «Броуков» дебютирует экс-форвард сборной России Ари. Также за клуб вновь сыграет Смолов
4сегодня, 09:09
«Амкал» примет «Салют» в FONBET Кубке России. За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Медведев
13сегодня, 08:43
Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги
36вчера, 13:17
70-летний советник председателя «Зенита» Медведев провел тренировку с «Амкалом»
20вчера, 10:16Видео
«РФС сказал, что если хотя бы 7 человек не в больнице, надо играть». «Броукам» Смолова отказали в переносе матча с «Сатурном», несмотря на массовое отравление
259 сентября, 19:31
Президент ФК «10» Мусагалиев: «После игры Галицкий сказал, что нужен третий матч с «Краснодаром»
69 сентября, 18:50
Шера о словах Некита про бывших игроков 2Drots в ФК «10»: «Он этой фразой чуть ##### пацанов, которые у него в команде. Мы с этого посмеялись»
9 сентября, 17:51
«СиндЕкат» и «Амкал» сыграют в Екатеринбурге. В МФЛ-6 команда из Свердловской области дважды играла дома и оба раза победила
9 сентября, 16:10
Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»
299 сентября, 15:05
Сибскана о Газдане: «Он приходит на подкаст, набухивается в хлам и несет там #####»
9 сентября, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
44 минуты назад
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
сегодня, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
2сегодня, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
7вчера, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
3вчера, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
2вчера, 14:48
«Не делайте шоу. Если хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир». Главный тренер «Салюта» об участии Медведева в кубковом матче за «Амкал»
5вчера, 12:41
Ари: «Через год-два Медиалига будет на уровне Первой лиги»
2вчера, 11:40
«Пока не будет официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз». Егоров о слухах об уголовном деле Смолова
1вчера, 09:03
«Могли и третий забивать». Полузащитник ФК «10» об игре с «Краснодаром»
8 сентября, 15:20