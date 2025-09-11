«Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и хочет 4 млн и бонусы. Армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн (Иван Карпов)

«Локомотив» отказался продать Дмитрия Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , именно за такую сумму генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко обещал отпустить капитана в другой российский клуб. Такое предложение поступило от армейцев вчера.

На данный момент переход 29-летнего полузащитника все еще возможен. Позиция Баринова неоднозначна из-за отсутствия предложения по продлению контракта от родного клуба, поэтому вариант с ЦСКА ему очень интересен.

Утверждается, что для того, чтобы сделка состоялась, ЦСКА должен сегодня, в последний день трансферного окна, предложить за Дмитрия не менее 4 млн евро плюс бонусы.

Армейцы пока не готовы пойти на это и рассчитывает, что трансфер за 3 миллиона все же состоится. В ближайшие часы ожидается новая встреча сторон.

Контракт хавбека с «Локо » рассчитан до лета 2026 года.