«Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и хочет 4 млн и бонусы. Армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн (Иван Карпов)
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, именно за такую сумму генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко обещал отпустить капитана в другой российский клуб. Такое предложение поступило от армейцев вчера.
На данный момент переход 29-летнего полузащитника все еще возможен. Позиция Баринова неоднозначна из-за отсутствия предложения по продлению контракта от родного клуба, поэтому вариант с ЦСКА ему очень интересен.
Утверждается, что для того, чтобы сделка состоялась, ЦСКА должен сегодня, в последний день трансферного окна, предложить за Дмитрия не менее 4 млн евро плюс бонусы.
Армейцы пока не готовы пойти на это и рассчитывает, что трансфер за 3 миллиона все же состоится. В ближайшие часы ожидается новая встреча сторон.
Контракт хавбека с «Локо» рассчитан до лета 2026 года.