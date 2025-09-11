Смолов догнал Аршавина в рейтинге российских бомбардиров – у них по 158 голов. До Мостового – пять мячей
Федор Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров.
35-летний нападающий забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Леон Сатурн» (1:0, второй тайм).
Этот гол стал для экс-форварда «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» 158-м на профессиональном уровне.
В «Клубе 100» российских бомбардиров он теперь сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).
1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч
