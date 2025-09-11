«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘

«Спартак» сыграет с «Северсталью» в рамках Fonbet КХЛ.

ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс