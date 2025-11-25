Министр экономики Португалии: «У Роналду огромный вес в Саудовской Аравии. Мы должны использовать его популярность, чтобы привлечь инвестиции в нашу страну»

Португальский министр рассказал о пользе популярности Роналду для страны.

Популярность нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Саудовской Аравии играет «ключевую роль» в том, чтобы сделать Португалию более узнаваемой среди саудитов и помочь привлечь инвестиции в страну, заявил министр экономики и территориальной целостности Португалии Мануэл Каштру Алмейда в интервью Lusa.

«Португалия довольно далеко от Саудовской Аравии, не очень известная страна здесь, и Криштиану Роналду здесь выполняет фундаментальную роль. Саудовцы любят его как своего, вы считаете его одним из своих.

Образ Португалии очень тесно связан с образом Криштиану Роналду, который имеет огромный вес в Саудовской Аравии, и мы должны использовать его популярность, чтобы привлечь инвестиции в нашу страну», – подчеркнул португальский министр по итогам визита в Саудовскую Аравию.