МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова
Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России.
«Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», – указано в базе МВД России.
Родченков – бывший глава московской антидопинговой лаборатории, а после – информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Живет в США с 2016 года.
В прошлом году его уже объявляли повторно в розыск.
«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал – вот свежий выход
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
