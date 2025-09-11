10

МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова

Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России.

«Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», – указано в базе МВД России.

Родченков –  бывший глава московской антидопинговой лаборатории, а после – информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Живет в США с 2016 года.

В прошлом году его уже объявляли повторно в розыск.

«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал – вот свежий выход

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
