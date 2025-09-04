  • Спортс
  • «Большая швейцарка». Гукеш, Фируджа одержали победы в первом туре, Непомнящий, Ниманн и Дубов сыграли вничью
2

«Большая швейцарка». Гукеш, Фируджа одержали победы в первом туре, Непомнящий, Ниманн и Дубов сыграли вничью

Непомнящий, Гукеш, Фируджа, Ниманн, Дубов играют на турнире «Большая швейцарка».

Матчи проходят в Самарканде с 4 по 15 сентября, параллельно с женскими соревнованиями. Два лучших игрока получат квоты для участия в турнире претендентов 2026 года.

«Большая швейцарка»

Самарканд, Узбекистан

Начало вторых партий – 13:15 по московскому времени (5 сентября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ

После 1 тура из 11

Гукеш Доммараджу (Индия) – 1

Алиреза Фируджа (Франция) – 1

Иван Землянский (Россия) – 1

Аниш Гири (Нидерланды) – 1

Видит Сантош (Индия) – 1

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5

Ян Непомнящий (Россия) – 0,5

Арджун Эригайси (Индия) – 0,5

Винсент Каймер (Германия) – 0,5

Левон Аронян (США) – 0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 0,5

Ханс Ниманн (США) - 0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5

Рихард Раппорт (Венгрия) - 0,5

Даниил Дубов (Россия) - 0,5

Андрей Есипенко (Россия) - 0,5

Александр Грищук (Россия) - 0,5

Володар Мурзин (Россия) - 0,5

Владислав Артемьев (Россия) – 0,5

Никита Витюгов (Англия) – 0,5

Алексей Сарана (Сербия) – 0,5

Василий Иванчук (Украина) – 0,5

Владимир Федосеев (Словения) – 0

Пентала Харикришна (Индия) – 0

Александра Горячкина (Россия) – 0

Баадур Джобава (Грузия) – 0

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 100 минут плюс 30 секунд, с добавлением еще 50 минут после 40-го хода и еще 15 минут после 60-го хода.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка)
результаты
logoАниш Гири
Алиреза Фируджа
Рамешбабу Прагнанандха
Гукеш Доммараджу
logoЯн Непомнящий
Арджун Эригайси
logoХанс Ниманн
Шахрияр Мамедьяров
logoМаксим Вашье-Лаграв
Даниил Дубов
Владимир Федосеев
Иван Землянский
logoАлександра Горячкина
Рихард Раппорт
Винсент Каймер
Пентала Харикришна
Алексей Сарана
Видит Сантош Гуджрати
Жавохир Синдаров
logoАндрей Есипенко
logoАлександр Грищук
Владислав Артемьев
logoВолодар Мурзин
Никита Витюгов
logoВасилий Иванчук
logoБаадур Джобава
