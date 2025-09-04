«Большая швейцарка». Гукеш, Фируджа одержали победы в первом туре, Непомнящий, Ниманн и Дубов сыграли вничью
Матчи проходят в Самарканде с 4 по 15 сентября, параллельно с женскими соревнованиями. Два лучших игрока получат квоты для участия в турнире претендентов 2026 года.
Самарканд, Узбекистан
Начало вторых партий – 13:15 по московскому времени (5 сентября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ
После 1 тура из 11
Гукеш Доммараджу (Индия) – 1
Алиреза Фируджа (Франция) – 1
Иван Землянский (Россия) – 1
Аниш Гири (Нидерланды) – 1
Видит Сантош (Индия) – 1
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5
Ян Непомнящий (Россия) – 0,5
Арджун Эригайси (Индия) – 0,5
Винсент Каймер (Германия) – 0,5
Левон Аронян (США) – 0,5
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 0,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 0,5
Ханс Ниманн (США) - 0,5
Жавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5
Рихард Раппорт (Венгрия) - 0,5
Даниил Дубов (Россия) - 0,5
Андрей Есипенко (Россия) - 0,5
Александр Грищук (Россия) - 0,5
Володар Мурзин (Россия) - 0,5
Владислав Артемьев (Россия) – 0,5
Никита Витюгов (Англия) – 0,5
Алексей Сарана (Сербия) – 0,5
Василий Иванчук (Украина) – 0,5
Владимир Федосеев (Словения) – 0
Пентала Харикришна (Индия) – 0
Александра Горячкина (Россия) – 0
Баадур Джобава (Грузия) – 0
ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 100 минут плюс 30 секунд, с добавлением еще 50 минут после 40-го хода и еще 15 минут после 60-го хода.