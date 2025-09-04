«Большая швейцарка». Гукеш, Фируджа одержали победы в первом туре, Непомнящий, Ниманн и Дубов сыграли вничью

Непомнящий, Гукеш, Фируджа, Ниманн, Дубов играют на турнире «Большая швейцарка».

Матчи проходят в Самарканде с 4 по 15 сентября, параллельно с женскими соревнованиями . Два лучших игрока получат квоты для участия в турнире претендентов 2026 года.

«Большая швейцарка»

Самарканд, Узбекистан

Начало вторых партий – 13:15 по московскому времени (5 сентября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ

После 1 тура из 11

Гукеш Доммараджу (Индия) – 1

Алиреза Фируджа (Франция) – 1

Иван Землянский (Россия) – 1

Аниш Гири (Нидерланды) – 1

Видит Сантош (Индия) – 1

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5

Ян Непомнящий (Россия) – 0,5

Арджун Эригайси (Индия) – 0,5

Винсент Каймер (Германия) – 0,5

Левон Аронян (США) – 0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 0,5

Ханс Ниманн (США) - 0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5

Рихард Раппорт (Венгрия) - 0,5

Даниил Дубов (Россия) - 0,5

Андрей Есипенко (Россия) - 0,5

Александр Грищук (Россия) - 0,5

Володар Мурзин (Россия) - 0,5

Владислав Артемьев (Россия) – 0,5

Никита Витюгов (Англия) – 0,5

Алексей Сарана (Сербия) – 0,5

Василий Иванчук (Украина) – 0,5

Владимир Федосеев (Словения) – 0

Пентала Харикришна (Индия) – 0

Александра Горячкина (Россия) – 0

Баадур Джобава (Грузия) – 0

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 100 минут плюс 30 секунд, с добавлением еще 50 минут после 40-го хода и еще 15 минут после 60-го хода.