Иглесиас о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Удивляет, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду»

Борха Иглесиас высказался о пропалестинских протестах на «Вуэльте».

Ранее из-за протестов был прерван 5-й этап веломногодневки, а на 11-м было решено не выявлять победителя из-за выхода активистов в финишную зону. На 15-м этапе активист спровоцировал завал в пелотоне.

«Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся. Иногда нам приходится требовать того, что является обязательным, а именно соблюдения прав человека, чего часто не хватает.

Любая ситуация хороша для того, чтобы попытаться изменить ситуацию к лучшему и осознать несправедливость, существующую в мире.

Что меня удивляет, так это то, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду. Я не совсем понимаю это», – сказал нападающий «Сельты».