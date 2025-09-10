Примирительный турнир Хиддинка, 11 голов Норвегии и пента-трик Холанда, «Спартак» подписал Джику, France Football хочет помириться с «Реалом», банкротство «Химок» и другие новости

1. Гус Хиддинк предложил устроить примирительный футбольный турнир с участием США, Украины, России и Европы. Андрей Семенов считает, что игра с Украиной превратится в драку , но видит перспективы в матче с американцами. Александр Тарханов убежден, что наша команда не слабее США . Конкретики, впрочем, пока нет, зато российскую сборную ждет в гости Эфиопия .

2. Норвегия стерла сборную Молдовы в матче квалификации ЧМ-2026 – 11:1! Пента-трик сделал Эрлинг Холанд , у него уже 48 голов за национальную команду. У молдован ужасающая статистика в этом году.

141-й гол Криштиану Роналду за сборную (и 943-й за всю карьеру ) помог Португалии обыграть Венгрию (3:2). Французы одолели Исландию, несмотря на удаление Тчуамени, Англия отгрузила пять голов Сербии. Все результаты дня – здесь .

3. У «Спартака» появился свой ван Дейк – из Турции приехал защитник Александр Джику.

4. France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча», но пока безуспешно.

5. Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом . Футбольной деятельностью клуб не сможет заниматься четыре года. Рассчитываться с сотрудниками, похоже, никто не планирует , а Дмитрий Селюк предложил экс-игрокам «Химок» заплатить тренеру Франку Артиге .

6. В Южной Америке завершился отбор на ЧМ-2026 . В финальную стадию турнира вышли 6 команд – Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай, в последнем туре они распределяли только места в итоговой таблице . Эквадорцы стали вторыми после домашней победы над аргентинцами (1:0), выступавшими без Лионеля Месси.

В стыковые матчи с 7-го места отправилась Боливия, обыгравшая бразильцев (в итоге занявших 5-е место) за счет единственного гола на домашнем стадионе. «Селесао» впервые проиграли при Карло Анчелотти .

7. В КХЛ московское «Динамо» проиграло «Сочи» , ведя в две шайбы. «Трактор» одержал первую победу в сезоне. Все результаты – здесь .

8. Вся делегация сборной России покинула Катар до атаки Израиля на лидеров ХАМАС.

9. В 1/4 финала Евробаскета Греция переиграла Литву , трипл-дабл Шенгюна помог Турции победить Польшу.

10. Доменико Тедеско сменил Жозе Моуринью в «Фенербахче» – Александр Мостовой уверен, что не надолго . Новый тренер и у «Ноттингем Форест» – команду принял Эндж Постекоглу .

11. Госдуме предложили навсегда блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год.

12. «Шанхай» предложил фанатам СКА бесплатно обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга».

13. Магсудлу сохранил лидерство после шестого тура на турнире «Большая швейцарка», Непомнящий, Дубов и Есипенко отстают на полтора балла.

14. Льюис Хэмилтон намерен приобрести команду в MotoGP при поддержке владельца «Кадиллака».

15. Мусаев, Челестини, Талалаев, Галактионов и Черчесов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле-августе.

Цитаты дня

Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»

Медведева – на вопрос о возвращении за миллион долларов: «Зачем? Выигрывать Олимпиаду мне не нужно, и это теоретически невозможно»

Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»

Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»

Дрозд о спортсменах в Госдуме: «Люди считают, что они всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле – быть порядочным, честным и слушать свое сердце»