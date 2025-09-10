  • Спортс
  Примирительный турнир Хиддинка, 11 голов Норвегии и пента-трик Холанда, «Спартак» подписал Джику, France Football хочет помириться с «Реалом», банкротство «Химок» и другие новости
Примирительный турнир Хиддинка, 11 голов Норвегии и пента-трик Холанда, «Спартак» подписал Джику, France Football хочет помириться с «Реалом», банкротство «Химок» и другие новости

1. Гус Хиддинк предложил устроить примирительный футбольный турнир с участием США, Украины, России и Европы. Андрей Семенов считает, что игра с Украиной превратится в драку, но видит перспективы в матче с американцами. Александр Тарханов убежден, что наша команда не слабее США. Конкретики, впрочем, пока нет, зато российскую сборную ждет в гости Эфиопия.

2. Норвегия стерла сборную Молдовы в матче квалификации ЧМ-2026 – 11:1! Пента-трик сделал Эрлинг Холанд, у него уже 48 голов за национальную команду. У молдован ужасающая статистика в этом году.

141-й гол Криштиану Роналду за сборную (и 943-й за всю карьеру) помог Португалии обыграть Венгрию (3:2). Французы одолели Исландию, несмотря на удаление Тчуамени, Англия отгрузила пять голов Сербии. Все результаты дня – здесь.

3. У «Спартака» появился свой ван Дейк – из Турции приехал защитник Александр Джику.

4. France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча», но пока безуспешно.

5. Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Футбольной деятельностью клуб не сможет заниматься четыре года. Рассчитываться с сотрудниками, похоже, никто не планирует, а Дмитрий Селюк предложил экс-игрокам «Химок» заплатить тренеру Франку Артиге.

6. В Южной Америке завершился отбор на ЧМ-2026. В финальную стадию турнира вышли 6 команд – Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай, в последнем туре они распределяли только места в итоговой таблице. Эквадорцы стали вторыми после домашней победы над аргентинцами (1:0), выступавшими без Лионеля Месси. 

В стыковые матчи с 7-го места отправилась Боливия, обыгравшая бразильцев (в итоге занявших 5-е место) за счет единственного гола на домашнем стадионе. «Селесао» впервые проиграли при Карло Анчелотти

7. В КХЛ московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в две шайбы. «Трактор» одержал первую победу в сезоне. Все результаты – здесь.

8. Вся делегация сборной России покинула Катар до атаки Израиля на лидеров ХАМАС.

9. В 1/4 финала Евробаскета Греция переиграла Литву, трипл-дабл Шенгюна помог Турции победить Польшу.

10. Доменико Тедеско сменил Жозе Моуринью в «Фенербахче» – Александр Мостовой уверен, что не надолго. Новый тренер и у «Ноттингем Форест» – команду принял Эндж Постекоглу.

11. Госдуме предложили навсегда блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год.

12. «Шанхай» предложил фанатам СКА бесплатно обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга».

13. Магсудлу сохранил лидерство после шестого тура на турнире «Большая швейцарка», Непомнящий, Дубов и Есипенко отстают на полтора балла.

14. Льюис Хэмилтон намерен приобрести команду в MotoGP при поддержке владельца «Кадиллака».

15. Мусаев, Челестини, Талалаев, Галактионов и Черчесов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле-августе.

Цитаты дня

Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»

Медведева – на вопрос о возвращении за миллион долларов: «Зачем? Выигрывать Олимпиаду мне не нужно, и это теоретически невозможно»

Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»

Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»

Дрозд о спортсменах в Госдуме: «Люди считают, что они всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле – быть порядочным, честным и слушать свое сердце»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?25804 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Вингер «Сан-Паулу» Кармо прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА
950 минут назадФото
У Угальде первые голевые действия в сезоне – 2 ассиста с Гаити. За «Спартак» у форварда 0+0 в 8 матчах
12сегодня, 04:05
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем». Клуб смирился с его уходом в «Реал»
60сегодня, 03:46
Бразилия впервые проиграла при Анчелотти – Боливии (0:1). Ранее было 2 победы и ничья
7сегодня, 03:15
Луис Суарес из Колумбии сделал покер в матче с Венесуэлой (6:3). Форвард «Спортинга» забил 4 гола подряд за 25 минут
15сегодня, 02:18
Бразилия заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026, Эквадор – 2-е, Колумбия финишировала 3-й
42сегодня, 01:59
Боливия сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Сборная заняла 7-е место в отборе в Южной Америке
25сегодня, 01:47
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина без Месси уступила в гостях Эквадору, Бразилия проиграла Боливии, Колумбия забила 6 голов Венесуэле
42сегодня, 01:38
Аргентина проиграла впервые за 7 матчей – Эквадору. Месси не играл
3сегодня, 01:27
Анчелотти о 0:1 в Боливии: «Видел, как Бразилия старалась, играть здесь крайне тяжело. Хотел дать всем игровое время»
9 минут назад
Энрике Кармо: «Жду с нетерпением возможности играть в ЦСКА. Это отличный клуб»
535 минут назад
Данил Круговой: «Обидно за матч с «Краснодаром», момент в конце — чистый пенальти. Как можно было добавить всего 6 минут?»
8сегодня, 04:23
Товарищеские матчи. США победили Японию, Мексика и Южная Корея сыграли 2:2, Уэльс уступил Канаде
2сегодня, 03:28
Представитель Баринова опроверг переговоры с «Локо» о новом контракте: «Леонченко отказался обсуждать»
11сегодня, 03:03
Корнеев о Джику: «Наверняка усилит «Спартак». Опытный, мощный, неплохо играет на втором этаже»
6сегодня, 02:47
Данил Круговой: «У нас реально сильная сборная. Будем биться с лучшими, когда нас вернут, уверен»
11сегодня, 02:33
Бразилия проиграла в гостях Боливии – 0:1. Терсерос забил с пенальти на 45-й
7сегодня, 01:37
Аргентина уступила в гостях Эквадору – 0:1. Валенсия забил с пенальти, Отаменди и Кайседо получили красные
5сегодня, 01:07
Хави выложил фото с Надалем: «Лучший спортсмен в истории Испании»
8вчера, 22:05Фото