Холанд забил 47 голов за Норвегию в 45 матчах – покер Молдове к 52-й минуте. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд

Нападающий «Манчестер Сити » четырежды отличился в матче квалификации ЧМ-2026 Норвегия – Молдова (6:0, второй тайм). На 6-й минуте он сделал ассист, на 11-й забил сам, на 36-й сделал дубль, на 43-й – хет-трик, на 52-й – покер.

Таким образом, на счету Эрлинга уже 47 голов в 45 матчах в составе национальной сборной страны – он ее лучший бомбардир в истории.

Холанд забил в 8-м матче Норвегии подряд. Ранее он поразил ворота Италии, Израиля, Молдовы, Словении, Эстонии, Финляндии, а также сделал хет-трик в матче с Казахстаном. Подробная статистик 25-летнего форварда – здесь .

