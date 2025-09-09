  • Спортс
  Холанд забил 47 голов за Норвегию в 45 матчах – покер Молдове к 52-й минуте. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
Холанд забил 47 голов за Норвегию в 45 матчах – покер Молдове к 52-й минуте. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд

Эрлинг Холанд забил 47 голов за сборную Норвегии в 45 матчах.

Нападающий «Манчестер Сити» четырежды отличился в матче квалификации ЧМ-2026 Норвегия – Молдова (6:0, второй тайм). На 6-й минуте он сделал ассист, на 11-й забил сам, на 36-й сделал дубль, на 43-й – хет-трик, на 52-й – покер.

Таким образом, на счету Эрлинга уже 47 голов в 45 матчах в составе национальной сборной страны – он ее лучший бомбардир в истории.

Холанд забил в 8-м матче Норвегии подряд. Ранее он поразил ворота Италии, Израиля, Молдовы, Словении, Эстонии, Финляндии, а также сделал хет-трик в матче с Казахстаном. Подробная статистик 25-летнего форварда – здесь.

У Холанда уже 300 голов в карьере. Идет с опережением графика Роналду, Месси и Мбаппе

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?23454 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
