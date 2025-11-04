КуПС стал чемпионом Финляндии во 2-й раз подряд и 8-й – в истории. «Ильвес» стал вторым, «Интер Турку» – третьим

КуПС стал чемпионом Финляндии во второй раз подряд.

Финский клуб стал победителем чемпионата Финляндии в сезоне-2024/25, набрав 64 очка в 31 матче.

Второе место занял «Ильвес » (60 очков), третье – «Интер Турку » (58 очков).

КуПС выиграл чемпионат страны во второй раз подряд и в восьмой раз в истории.

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов КуПС начнет играть с первого квалификационного раунда.

Таблица чемпионата Финляндии